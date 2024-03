Youtuberja sta hotela na gobec: »Ne morem reči drugače, kot da sta na lepem ponorela«

Žan Nekrep je znano ime s slovenskega interneta. Kako tudi ne, saj gre za uspešnega poslovneža, ki uspehe dosega na področju oglaševanja, vrsta zadetkov z njegovim imenom je tudi na youtubu. Poleg drugih dejavnosti, s katerimi se ukvarja, na internetu pripravlja brezplačne seminarje o možnostih spletnega zaslužka. Že v preteklosti so mu pogosto metali polena pod noge, na različne načine so ga večkrat poskušali očrniti, v torek pa je bil sredi belega dne v središču Ljubljane žrtev verbalnega napada in odkritih groženj.

Napad se je zgodil sredi belega dne v središču glavnega mesta. FOTO: osebni arhiv

S partnerico sta se po kosilu v središču glavnega mesta še sprehodila. »Pri Nami sva opazila dva mlajša moška, ki sta mimoidoče prosila za cigarete. Eden od njiju me je očitno prepoznal z interneta in to prišepnil pajdašu. Da me kdaj kdo prepozna, se zgodi in tega sem navajen, saj sem prisoten na youtubu,« nam je uvodoma povedal.

Grozljivo spoznanje

Ko sta šla s partnerico mimo omenjenih dveh, pa je počilo. »Ne morem reči drugače, kot da sta na lepem ponorela. Ne jaz ne moja partnerica ju ne poznava. Eden je začel vpiti na naju in za nama ter da me bo na gobec, če me še enkrat vidi. Nadaljevalo se je z različnimi žaljivkami in grožnjami z nasiljem. Kričanje je bilo tako glasno, da so se ljudje obračali in gledali, kaj se dogaja. Nekateri so bili radovedni, drugi prestrašeni, tretji šokirani. Žalostno ali kar grozljivo pa je bilo spoznanje, da nama prav nihče ni pomagal ali vsaj poskusil pomagati, to me je res šokiralo,« nam je zaupal Nekrep. Ob taki brezbrižnosti si ne upa niti pomisliti, kako bi se razpletlo, če bi bil žrtev pravega, fizičnega napada.

Na internetu pripravlja brezplačne seminarje. FOTO: Aleksandar Domitrica

S partnerico sta se po pomoč zatekla k bližnjemu policijskemu vozilu, povedala sta za dogodek in opisala vsiljivca. Policisti so jima svetovali prijavo na policijski postaji, oddaljeni le nekaj metrov, in to sta tudi storila.

Žan Nekrep je bil, kot rečeno, že večkrat tarča groženj, čeprav nikomur nikoli ni želel nič slabega. »Opažam, da je v Sloveniji o zaslužku težko in nevarno govoriti, saj te ljudje hitro lahko napadejo in ti škodujejo. Policija pa ne more ukrepati, dokler ne pride do česa hujšega, ampak takrat je lahko že prepozno. Doživel sem že različne stvari, od poskusa zlorabe identitete prek spleta in naročil več tisoč evrov izdelkov na moj naslov do osebnih napadov. Vse sem prijavil policiji. Do danes storilcev niso našli,« je sklenil spletni podjetnik.