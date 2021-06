Vsi niso nevarni vozniki

Mladi so ena najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu.

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem se je včeraj končal peti zaporedni izbor Najboljši za volanom, s katerim je Slovenija dobila najboljšega mladega voznika in voznico tega leta – mlada ambasadorja AMZS varne vožnje sta postalain»Letos je izbor k sodelovanju privabil še več deklet in fantov. V dobrem mesecu, od 24. februarja do 31. marca 2021, so mladi rešili skoraj 5200 spletnih testov, kar pomeni, da je izbor Najboljši za volanom znova rekorden,« nam je pojasnila, tiskovna predstavnica AMZS. Zmagovalec in zmagovalka bosta eno leto uživala za volanom povsem novega Fordovega focusa z opremo titanium.»Po vzoru AMZS najboljše mlade voznike izbira vse več evropskih avtomobilskih klubov. Tistim iz Poljske, Bolgarije in Srbije se je minulo leto pridružil še avstrijski ÖAMTC. Ker je bil FIA mednarodni izbor najboljšega mladega voznika oziroma voznice (FIA Best Young Driver) lani zaradi epidemije covida-19 preložen, je letos predviden veliki evropski finale tako za 2020 kot 2021. Na tekmovanju, ki bo 2. oktobra 2021 na Poljskem, bodo AMZS in Slovenijo zastopali letošnja zmagovalka in zmagovalec ter voznik oziroma voznica, ki bo po točkah najmanj zaostal(a) za najboljšima. V AMZS ekipi Najboljši za volanom 2020 pa so lanska zmagovalcainter,« je še povedala.Avto-moto zveza Slovenije je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993. »Takrat je bila najboljša za volanom voznica,« je še povedala Anita Drev in dodala, da so tekmovanje obudili 2017. »za izboljšanje prometne varnosti med mladimi, ki so ena najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu, mnogokrat pa tudi neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki«.