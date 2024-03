Vroče v Mariboru: pijana sta si skočila v lase v lokalu

V petek okoli 16. ure, so policisti intervenirali v zasebnem prostoru v Mariboru, kjer je kršitelj pod vplivom alkohola kršil javni red in mir. Kršitelj je, kljub ukazu policistov, da preneha s kršitvijo, s to nadaljeval, zato je bilo zoper njega odrejeno pridržanje v prostorih policije.

Prav tako so policisti okoli 3. ure intervenirali v lokalu v Mariboru, kjer sta se kršitelja pod vplivom alkohola pretepala. Eden od kršiteljev je kljub ukazu policistov, da preneha s kršitvijo, s to nadaljeval, zato je bilo zoper njega odrejeno pridržanje. Po zaključenem postopku bo zoper njega izveden ustrezen ukrep.