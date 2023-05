Vroča roba so e-kolesa

V Trzinu je nebodigatreba vlomil v hišo, ukradel gotovino in nakit ter naredil za 9000 evrov škode.

Pridanič je v Brežicah vlomil v skladišče podjetja, ukradel električne vodnike in povzročil za 4000 evrov škode. Tudi v ljubljanskih Mostah so baraboni iz gradbenega zabojnika ukradli za več tisočakov orodja in električnih vodnikov.

V centru Ljubljane je nekdo vlomil v objekt ter ukradel gotovino. Škoda znaša 4300 evrov. Vlomilec je iz kleti ukradel kolo, motoristični čeladi, orodje in druge predmete, skupaj vredno tri tisočake. V centru so lomili še dvakrat: iz gostinskega lokala je fakin ukradel denar in naredil za 1100 evrov škode, iz ene od trgovin pa so vlomilci odnesli za tisočaka cigaret in alkoholnih pijač.

Na Viču so lopovi vlomili v skladiščne prostore podjetja ter ukradli za nekaj tisočakov električnih koles.

Na Jurčkovi cesti v Ljubljani so barabini vlomili v specializirano trgovino ter ukradli za več tisoč evrov tehničnega blaga.

V okolici Litije je barabon vlomil v hišo, ukradel nakit in lastnika oškodoval za 2500 evrov.

Vrsta vlomov

Zlikovec je ob 14.13 vlomil v bencinski servis OMV na Radgonski cesti v Benediktu ter ukradel večjo količino cigaret različnih znamk.

V Šiški je barabin vlomil v klet ter ukradel kolo Merida, vredno 1100 evrov. V Mostah je grdavš iz vrtne lope ukradel dve kolesi, prav tako vredni 1100 evrov.

Na območju Slovenske Bistrice je rokomavh vlomil v poslovni objekt. Ukradel ni nič, z vlomom je naredil za 2000 evrov škode.

Na Otočcu je ponoči barabež skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel dve nahrbtni kosilnici in bakreno odtočno cev. Povzročil je za 1100 evrov škode.

Na Viču je razbojnik vlomil v klet, ukradel prehrambne izdelke in lastnika oškodoval za 1000 evrov.

Ponoči je na Otočcu nekdo s strehe garaže ob stanovanjski hiši ukradel bakrene žlebove, vredne 1000 evrov.

V Kopru je ponoči zlikovec vlomil v lokal in ukradel denarnico z gotovino.

V Vanganelu je vlomilec iz skladišča ukradel 19 plinskih jeklenk, vrednih 700 evrov.

V celjski Kidričevi ulici je mrhovinar s kombija, parkiranega na parkirišču trgovine, ukradel meglenki z ohišjem.