Voznik pobegnil, sopotniku nastaknili lisice

V nedeljo ob 2.10 so policisti v Luciji ustavljali osebni avtomobil, ki ni upošteval znakov za zaustavitev. Voznik je nato ustavilo na cesti proti Seči in pobegnil, vendar so ga kmalu izsledili.

»39-letniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil, odrejeno mu je bilo pridržanje. Izdan mu je bil plačilni nalog za več kršitev in obdolžilni predlog,« so sporočili iz PU Koper.

V postopek se je vmešal tudi 28-letni sopotnik. Zaradi varne izvedbe postopka so policisti uporabili sredstva za vklepanje, nato pa so mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.