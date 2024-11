Voznik audija je imel veliko sreče! Poglejte, kaj je ostalo od avtomobila (FOTO)

Danes okoli 7.50 je na lokalni cesti, na relaciji Ljutomer - Cezanjevci prišlo do hujše prometne nesreče, kjer je voznik očitno imel veliko sreče. Osebno vozilo je namreč zapeljalo s cestišča in pri tem trčilo v ograjo mostu ter obstalo na obrežju.

Od avtomobila, ki k sreči ni končal v potoku, ni ostalo veliko. FOTO: Pgd Ljutomer

Kraj prometne nesreče so prometno in požarno zavarovali gasilci PGD Ljutomer, ki so odklopili akumulator in z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine. Reševalci Nujne medicinske pomoči Ljutomer so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo.