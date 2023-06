Voznik (62) mercedesa s tremi promili alkohola in predrto pnevmatiko vijugal po avtocesti

Včeraj nekaj po 14. uri so bili na PU Novo mesto obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki naj bi iz smeri Novega mesta proti Obrežju vozil s predrto pnevmatiko, vijugal po avtocesti in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so 62-letnega voznika iz Brežic izsledili in ustavili. Ugotovljeno je bilo, da je pred tem povzročil prometno nesrečo v krožnem križišču v Dvorcah, kjer je poškodoval avtomobil in predrl pnevmatiko, potem pa nadaljeval z vožnjo. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,42 miligramov alkohola.

Kršitelju so odvzeli prostost, ga pridržali in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.