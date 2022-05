Voznica zapeljala v jarek in se hudo poškodovala

V ponedeljek so novogoriške policiste obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti zunaj naselja Ajševica in v kateri je bila huje poškodovana voznica osebnega avtomobila.

Ugotovili so, da je nekaj pred 14. uro vozila po regionalni cesti iz Ajševice proti Rožni Dolini pri Novi Gorici. Na vozišču brez označenih prometnih pasov voznica ni vozila po desni strani na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi promet potekal varno in neovirano. Z vozilom je zapeljala v desno in z vozišča v obcestni jarek ter se po nekaj deset metrih ustavila.

Zdravniško pomoč so ji nudili v šempetrski bolnišnici, kjer so ugotovili, da je v nezgodi utrpela hude poškodbe.

Zaradi prekrška bodo prometni policisti uvedli prekrškovni postopek in o nesreči pisno obvestili državno tožilstvo v Novi Gorici.