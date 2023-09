Voznica pred vožnjo ni sprostila ročne zavore, avto zgorel v celoti (FOTO)

Policisti so bili v nedeljo kmalu po 15. uri obveščeni o požaru na osebnem avtomobilu renault na območju Ljutomera.

V poročilu PU Murska Sobota pišejo, da so policisti ugotovili, da je voznica vozila po lokalni cesti na relaciji Kuršinci–Bučkovci: »Ker pred začetkom vožnje ni sprostila ročne zavore, je prišlo do pregrevanja zavor, kar je imelo za posledico, da so se blokirala zadnja kolesa. Vozilo je začelo zanašati po cesti in je trčila v drevo.«

Vnel se je požar, vozilo pa je zgorelo v celoti. Nastalo je za okrog 300 evrov škode.

Telesno poškodovanih na srečo ni bilo, tuja krivda pa je izključena, so še zapisali policisti.