Vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drevo in se vžgalo

Ob 14.14 je v naselju Pečica, občina Šmarje pri Jelšah, osebno vozilo zapeljalo s ceste po hribu navzdol v gozd, trčilo v drevo in se vžgalo.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah in Sladka Gora, ki so zavarovali kraj, pogasili požar, odklopili akumulator vozila, sanirali razlite tekočine ter nudili pomoč eni poškodovani osebi do prihoda reševalcev

NMP Šmarje pri Jelšah. Reševalci so poškodovanca oskrbeli na kraju ter ga prepeljali v bolnišnico Celje.