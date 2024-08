Vozil pod vplivom kokaina, v krvi imel 3.00 promile! Zakrivil hudo prometno

V petek ob 12.46 je pri Dekanih prišlo do prometne nesreče, v kateri so bile tri osebe hudo telesno poškodovane. Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila vozil iz Dekanov proti Cepkom.

Zaradi neprilagojene hitrosti je 25-letni povzročitelj, državljan Srbije, z urejenim bivanjem v Sloveniji, izgubil oblast nad svojim vozilom in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je takrat pravilno nasproti pripeljal 30-letni državljan Italije. V tem vozilu je bila še 21-letna sopotnica, prav tako državljanka Italije.

Policisti so v nadaljevanju ugotovili, da je imel povzročitelj v krvi 3.00 promile alkohola, vozil pa je tudi pod vplivom kokaina, zato bo zoper njega podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja nevarna vožnja v cestnem prometu po 324. čl. KZ-1, še sporočajo s PU Koper.