Vozil pijan in brez vozniške, med postopkom udaril svojo partnerko

Policisti PP Metlika so med kontrolo prometa na območju Dol v petek, 18. oktobra, okoli 15. ure, zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic.

Med postopkom so ugotovili identiteto 30-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom je kršil javni red in mir, udaril je svojo partnerko, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zasegli so mu avtomobil, zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.