Žiga Prelogar iz ljubljanskih Črnuč je serijski nepridiprav, njegov kazenski list je na kar štirih gosto popisanih straneh, obsojen je bil zaradi mamilarskih poslov, prikrivanja in nasilja v družini, kar sedemkrat pa tudi zaradi velikih tatvin in tatvin. Nazadnje smo o njem poročali leta 2017, ko je bil zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine obsojen na tri leta in tri mesece zapora, s preklicem dveh pogojk pa mu je enotna kazen narasla na štiri leta in 10 mesecev ječe. Prestal jo je jeseni 2021 in po prihodu na prostost znova zašel na kriva pota. Ukradel tudi umetnino Leta 20...