Ob 18.22 je pod Štajersko cesto v Črnučah v Ljubljani na kamniški železniški progi vlak zbil osebo. Gasilci GB Ljubljana so pomagali reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu osebe do reševalnega vozila, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.

