Višji sodniki o Abramovi pritožbi

Skoraj leto dni po tistem, ko so Sebastiena Abramova zaradi umora nekdanjega dekleta, 25-letne Sare Veber s Pernovega pri Žalcu, obsodili na 27 let zapora, se bo odvila seja senata, ki bo proučila Abramovovo pritožbo na sodbo. Kot so nam sporočili iz urada predsednika višjega celjskega sodišča, je javna seja razpisana za ponedeljek.

Kot smo lahko julija lani slišali ob zaključnih besedah tožilca Gorazda Kacijančiča, je dejanje storil z naklepom in na zahrbten način, pri čemer naj bi si pripravil načrt, kako vse skupaj prikazati kot nesrečo. Abramov je dejanje ves čas zanikal in trdil, da je šlo za nesrečo, da se mu je puška, ki naj bi imela napako, sprožila nenamerno. Takrat naj bi bil že v zvezi z Julijo Adlešič, s katero sta bila nato obsojena zavarovalniške goljufije v izjemno odmevni zadevi odrezana roka.

Sara Veber je zaradi strela v srce umrla 15. marca 2015 sredi domače dnevne sobe. FOTO: družinski arhiv

Abramovu so prisodili 27 let zaporne kazni za umor na nizkoten način.

Sprva kot malomarnost

Celjski kriminalisti so preiskavo smrti umorjene Sare sprva vodili v smeri kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, a ko je izbruhnila afera odrezana roka, katere glavna akterka je bila Adlešičeva, ki si je v zameno za več kot milijon evrov zavarovalniških goljufij s krožno žago odrezala levo roko v zapestju, so očitno zastrigli z ušesi in preiskavo leta 2020 sklenili s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje umora iz nizkotnih nagibov in na zahrbten način.

Sodišče mu je izreklo enotno kazen 30 let zapora, saj je štelo tudi obsodbo za goljufijo v zadevi odrezana roka in tudi goljufijo v škodo Sarine mame Nade Veber, ki je zanj dvignila kredit, ki ji ga ni odplačal. Višje sodišče lahko po pritožbeni seji kazen prvostopenjskega sodišča potrdi, jo razveljavi in vrne v ponovno sojenje ali pa jo spremeni.