Vinjen povzročil nesrečo: življenje sopotnice ogroženo

Ljubljanski policisti so bili v petek nekaj pred polnoči obveščeni o prometni nesreči med Veliko Ligojno in Horjulom, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je voznik zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo v ovinku zapeljal izven vozišča, zdrsel po travi in bočno trčil v drevo.

V trčenju se je voznik lažje poškodoval, sopotnica pa huje.

Sopotnico so iz vozila rešili gasilci, nato pa je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Po doslej znanih podatkih je njeno življenje še vedno ogroženo.

V postopku so policisti ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal rezultat 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti še ugotavljajo vse okoliščine nesreče in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo.