VIDEO: Ogenj je v celoti uničil gospodarsko poslopje, z lastnico je hudo

S PU Maribor poročajo kar o šestih požarih. Včeraj nekaj čez 17. uro so bili obveščeni, da je v Lipi pri Frankolovem zagorelo gospodarsko poslopje. Ogenj je v celoti uničil poslopje veliko približno 30 x 15 m. Iz hleva so na srečo uspeli pravočasno rešiti vso živino, je pa ogenj uničil vso kmetijsko mehanizacijo in se razširil tudi v bližnji gozd. Pri reševanju živine iz gorečega hleva se je huje poškodovala lastnica. Vzrok požara še ni potrjen.

Ogenj v celoti uničil mansardni del hiše

Okoli 21. 30 so bili obveščeni, da v Petrovčah gori stanovanjska hiša. Ogenj je v celoti uničil mansardni del hiše. V požaru ni bil nihče poškodovan.

Še štirje gozdi požari

Poleg omenjenega požara so policisti včeraj obravnavali še štiri travniško - gozdne požare. V Šmarju pri Jelšah je ogenj uničil okoli 35 cipres, v Celju na Teharski cesti je zgorelo okoli 5.000 m2 grmičevja in suhe trave ob železniški progi. V Debru, na območju Laškega, je zgorelo okoli 30 m2 travnika. V večernih urah pa je v Bevčah pri Velenju zgorelo okoli 15 m2 metrov gozden podrasti in trave.