Velika iskalna akcija: aktivirali enoto z brezpilotnim letalnikom, osebo našli mrtvo

Ob 12.50 je na območju Slavine in Sajevč v občini Postojna, stekla iskalna akcija za pogrešano osebo, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Pri iskanju so sodelovali gasilci PGD Slavina, Studenec in Hruševje, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije enoti Notranjska in Obalna ter Kinološka zveza Slovenije enoti Ljubljana 1 in Obala. Aktivirana je tudi enota za pregled terena z brezpilotnim letalnikom. Osebo so našli mrtvo.