Velika akcija ljubljanskih policistov, prijeli so 22 nepridipravov

Ljubljanski policisti so preiskali večje število kaznivih dejanj, 22 storilcem so odvzeli prostost, zaznali pa so 72 različnih kaznivih dejanj.

Na današnji novinarski konferenci sta Martin Rupnik, vodja sektorja kriminalistične policije, in Matjaž Kondardi, vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana, razkrila, da so preiskave potekale zadnje tri mesece, in sicer na območjih Kočevja, Ljubljane in Grosupljega.

Rupnik je razkril, da so na območju Grosupljega, Ivančne Gorice in Ribnice zaznali šest vlomov v župnišče. Po prijetju osumljencev teh kaznivih dejanj ne zaznavajo več, je povedal. Na območju Viča so zaznali 12 velikih tatvin.

Največ kaznivih dejanj so zaznali v središču Ljubljane. Tam so preiskali 11 tatvin, tri drzne tatvine, pet vlomov v gostinske lokale, tri oborožene rope trafik in deset primerov kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog.

Razkrili so, da sta dve tretjini storilcev kaznivih dejanj državljani Slovenije, je povedal Rupnik, preostalo tretjino sestavljajo državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Alžirije in Maroka. Deleži storilcev iz preostalih držav pa so zanemarljivi.