Velenjčan in dva Šoštanjčana z grožnjami in izsiljevanjem ogoljufali več ljudi (FOTO)

Velenjski policisti so februarja in ta mesec obravnavali več kaznivih dejanjih, ki so jih storili Velenjčan in dva Šoštanjčana. Osumljenci so z grožnjami in izsiljevanjem pridobili najmanj 72.300 evrov premoženjske koristi. Vse tri bodo kazensko ovadili zaradi goljufije, za katero je zagrožena kazen od enega do osem let zapora.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je enaka kazen zagrožena tudi za kaznivo dejanje izsiljevanja.

Osumljenci so z goljufijami in izsiljevanji, s silo in grožnjami, ki so jih podkrepili z orožjem, od mlajših oseb zahtevali, da so na svoje ime dvigovale kredite, sklepale leasinge, pogodbe in naročnine pri operaterjih mobilne telefonije za nakupe telefonov višjega cenovnega razreda. Vodja združbe je bil 23-letni Velenjčan, Šoštanjšana pa sta bila sostorilca.

Pri osumljenih so policisti v minulih dneh izvedli hišne preiskave in zasegli predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Zasegli so jim tudi predmete, ki so jih osumljenci uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj, in sicer plinsko pištolo, imitacijo pištole, nož in elektrošoker.

Policisti so 23-letnega Velenjčana za čas zbiranja obvestil pridržali.