Več nesreče na slovenskih smučiščih, poškodovani tudi otroci

Kranjskogorski policisti so bili v petek in soboto obveščeni o treh nesrečah na smučišču v Kranjski Gori. Po podatkih s katerimi razpolagamo je v vseh treh primerih šlo za padce smučarjev, bodisi zaradi pomanjkanja smučarskega znanja ali lastne nepazljivosti med smučanjem. V enem primeru se je lažje poškodoval otrok, v drugem pa 47-letni smučar. 42-letni smučar, državljan Velike Britanije, pa je bil hudo telesno poškodovan. Na kraju sta jim pomoč nudila nadzornik in reševalec na smučišču. V nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki je vse tri z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodke ustrezno dokumentirali.

Nesreči na smučišču Vogel

Blejski policisti so bili o dveh nesrečah na smučišču Vogel obveščeni v petek. V obeh primerih sta med smučanjem padla otroka in se lahko telesno poškodovala. Policisti bodo oba dogodka ustrezno dokumentirali.

Policisti o nesreči vodijo postopek

O nesreči na smučišču Krvavec pa so bili v soboto obveščeni še kranjski policisti. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta med seboj trčila smučarja, ki sta smučala drug za drugim. 51-letni smučarki sta pomoč na kraju nudila nadzornik in reševalec na smučišču, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki jo je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti o nesreči vodijo postopek.