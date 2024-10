Včeraj opoldne so se v skalni grapi grebena Na Možeh nad Zelenico med usposabljanjem gorske policijske enote zaradi odloma velike skale poškodovali trije policisti. Čeprav so sprva poročali, da sta bila dva huje ranjena, so naknadno ugotovili, da ne gre za hujše poškodbe. Po zdravniški oskrbi jih bodo odpustili v domačo nego. Ko so prečkali greben, se je nad njimi odlomila večja skala in zgrmela deset metrov v globino ter zadela policistko. Skalna gmota je nato poškodovala še dva policista. Sprva so poročali o hudih poškodbah. Reševanje so zaradi zahtevnosti terena, poškodb in mejnega območ...