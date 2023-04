Vasilij prevažal zvakuumiran kavaški denar (FOTO)

Slovenska celica zloglasne balkanske kriminalne združbe kavaški klan, ki naj bi na veliko služila s preprodajo droge, bi morda na naših tleh delovala še danes, če trije takratni njihovi člani Alen Bajc, Darko Nevzatović in Vasilij Aleksić na začetku tega desetletja ne bi začeli aktivno sodelovati s slovensko policijo. Ti so zato v programu zaščitenih prič, saj bi drugače lahko padli v nemilost samega vrha klana. Bajc je denimo že v preiskavi razlagal, da je bil kmalu za tem, ko je policistom razložil podrobnosti delovanja slovenske celice, deležen groženj s smrtjo, pa ne samo on, tudi njegova ...