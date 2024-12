Vandali uničili praznike

Te dni, ko se je že dodobra razživela sezona po urejenih drsališčih v večini večjih in tudi manjših slovenskih mest, so žalostni in razočarani ljubitelji drsanja v prekmurski prestolnici. Nad njihovo drsališče so se spravili vandali. Kot je potrdil župan Damjan Anželj, so objestneži v nedeljo z uporabo pirotehnike povzročili veliko škodo.

»Zaradi večje luknje v ledu in poškodovane glikolove cevi je agregat za zamrzovanje ledu trenutno izključen. Tako žal drsališče ostaja zaprto, dokler agregata ponovno ne zaženejo in se led ustrezno obnovi. Za zdaj ni mogoče natančno oceniti, koliko časa bo potrebnega za popravilo in ponovni zagon sistema,« je dejal Anželj in dodal, da je upravljavec drsališča policiji podal prijavo zoper neznance.

Začasno so drsališče zaprli. FOTO: Oste Bakal

To počnejo ljudje, ki jim je dolgčas v življenju, vedno razmišljajo samo, kako bi drugim delali škodo.

To so zasegli mladcem v ljubljanskem Tivoliju. FOTO: PU Ljubljana

»V Mestni občini Murska Sobota smo se zelo potrudili, da pripravimo lepo praznično okrasitev, bogat praznični program in možnost aktivnega in zabavnega preživljanja časa z rekreacijo na ledeni površini. Zato ostro obsojamo vandalizem, ki so ga v prvih dneh obratovanja drsališča izvedli objestneži z uporabo pirotehničnih sredstev. Poleg storjene materialne škode je bila ogrožena tudi varnost drsalcev in obiskovalcev drsališča,« smo še izvedeli. Vse obiskovalce so pozvali, da ustavijo poskuse vandalizma, objestneže pa nemudoma prijavijo policiji. Župan je napovedal poostren nadzor redarske službe in policije.

Kot so pojasnili na PU Murska Sobota, so bili na kraj dejanja napoteni minulo nedeljo malo po 23. uri, že pred tem pa so bili tam gasilci, ki so odstranili del poškodovanega ledu in začasno sanirali cevi, da tekočina ni iztekala. Policisti preiskujejo sum poškodovanja tuje stvari, po ugotovljenih okoliščinah bodo o vsem obvestili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, je povedala Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU MS.

Enega zalotili

Dodala je, da velja omeniti tudi dogodek, ki se je zgodil 5. decembra 2024, ko so policisti ob opravljanju kontrole v Murski Soboti okrog 20. ure na drsališču opazili fanta, ki je v družbi še dveh fantov prižgal in odvrgel pirotehnično sredstvo, ki je nato močno počilo. Po ugotovljeni identiteti in razgovoru s starši so otroku zasegli sedem petard kategorije F3. Policisti bodo o dogodku obvestili Center za socialno delo Murska Sobota.

Župan Damjan Anželj poziva, naj ljudje vandalizem prijavijo. FOTO: Oste Bakal

»Policisti PP Murska Sobota so seznanjeni s povečano uporabo pirotehnike, zaradi česar na širšem območju Murske Sobote aktivno izvajajo naloge za preprečitev uporabe pirotehnike. Vsekakor so poostreni nadzori načrtovani v okolicah osnovnih in srednjih šol na območju celotne PU Murska Sobota,« smo izvedeli. Prav tako policisti delujejo preventivno in učence ter dijake seznanjajo s posledicami nepravilne uporabe pirotehnike. Glede treh kršiteljev so že ukrepali.

»To počnejo ljudje, ki jim je vedno dolgčas v življenju, vedno imajo v mislih samo, kako bi drugim delali škodo, uničevali tujo lastnino,« pa je o tem glasno razmišljal domačin. »Ne hodijo ne v šolo ne v službo in živijo samo na račun staršev in socialne pomoči. Vse jih je treba poloviti, če so pa na socialni pomoči, jim to zaradi takšnih barbarskih dejanj ukiniti za vedno, pa naj gredo potem delat javna dela in bodo lahko plačali škodo,« smo slišali med drugim.