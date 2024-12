Drsališče na udaru objestnežev: eni poškodovali cev, drugi metali petarde

Policiste so v oči na ponedeljek poklicali na drsališče v Murski Soboti, kjer je iz zamrzovalnega sistema iztekala iztekala hladilna tekočina. Pred njihovim prihodom so gasilci začasno sanirali cevi in ustavili iztekanje, možje v modrem pa menijo, da je cevi nekdo poškodoval namerno, zato zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Ko bodo zbrali vse potrebne informacije, bodo o tem obvestili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.

Omenjeno drsališče je, kot kaže, priljubljeno zbirališče murskosoboških vandalov. Le nekaj dni prej so namreč prav tam policisti opazili fanta, ki je v družbi še dveh fantov prižgal in odvrgel pirotehnično sredstvo, ki je nato močno počilo. Policisti so pri fantu našli še sedem petard kategorije F3, zasegli so mu jih, se pogovorili z dečkovimi starši in o dogodku obvestili še murskosoboški center za socialno delo.