Za nami je veseli december, ki velja za enega od vrhuncev vlomilske sezone; in res so bila med prazniki policijska poročila polna opisov vlomov, v katerih je nastala škoda po nekaj tisočakov (razen velike tatvine v Mariboru, kjer je vlomilec nasilno vstopil skozi vrata, nato pa nabral predmete v vrednosti 20 tisočakov). Toda niso problematični le božično-novoletni prazniki, ampak praktično celotno zimsko obdobje. »Eden izmed razlogov so krajši dnevi, saj storilci pogosto izkoriščajo mrak, ko lahko določijo, v katerem stanovanju ni ljudi,« prakso kriminalcev pojasnjuje Tomaž Tomaževic z ljublj...