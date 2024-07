V Zgornjem Dupleku hišna preiskava, to so odkrili pri 41-letniku (FOTO)

Mariborski policisti bodo po opravljeni hišni preiskavi na tamkajšnje tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper 41-letnika iz Zgornjega Dupleka, ki ga sumijo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami. Pri njem so med drugim našli 61 sadik konoplje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so pojasnili na policiji, so hišno preiskavo na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru opravili 22. julija. Med preiskavo stanovanjske hiše so našli šotore, v katerih so bili urejeni prirejeni prostori za gojenje konoplje, in v njih skupno 61 sadik, ki so jih zasegli. Ob tem so osumljencu zasegli tudi pripomočke za gojenje.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper 41-letnega osumljenca po pridobljenih rezultatih pregleda zaseženih snovi podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo, so še dodali.