V zadnji del tovornega vozila trčila motoristka, padla in se huje telesno poškodovala

Danes nekaj pred 15. uro se je na cesti od Vrhnike proti Logatcu, pred odcepom za Strmico, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila po prvih podatkih udeležena voznik tovornega vozila in motoristka.

Glede na do sedaj zbrana obvestila je voznik tovornega vozila zaviral zaradi razmer v prometu, v zadnji del tovornega vozila pa je trčila motoristka, padla in se huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je promet na tem delu oviran. Voznike policija poziva na strpno vožnjo in upoštevanje navodil policistov in upravljavca ceste.