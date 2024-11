V vozilu prevažal dva otroka, ko so ga ustavili, je napadel policista

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. 11. in 25. 11. posredovali v 160 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 572 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Napadel policista in mu grozil z nožem

V noči na 24. 11. so policisti PP Novo mesto med opravljanjem nalog na Belokranjski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila renault megane, ki ga je vozil 31-letni voznik, v vozilu pa sta bila še dva potnika. 19-letni potnik je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka, pozival ga je k pretepu in mu grozil z nožem.

Zoper nasilneža so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, mu odvzeli nož in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Kriminalisti nadaljujejo preverjanje vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Nasilnež udaril policistko

Policistka in policist PP Metlika sta 24. 11. nekaj pred 12. uro med kontrolo prometa v Metliki ustavila voznika osebnega avtomobila volkswagen golf, ki je prevažal dva otroka, ki na sedežih nista bila zavarovana z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Med postopkom se je 24-letni voznik nedostojno vedel do njiju, ni upošteval ukazov in je poskušal pred zaključkom postopka zapustiti kraj dogodka. Policista je s telesno silo poskušal napasti, kar sta mu preprečila z uporabo prisilnih sredstev in mu odvzela prostost. Med postopkom se je policistka lažje poškodovala.

Zoper 24-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.