Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, je ob 12.21 v Gorenjih Novakih v občini Cerkno, osebno vozilo zapeljalo s cestišča, v vozilu je ostal ukleščen voznik. Gasilci PGD Idrija in Cerkno so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanca in policiji pri usmerjanju prometa. Poškodovano osebo so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.