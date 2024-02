V trgovini kradel prehrambne izdelke, grozi mu triletni zapor (FOTO)

Radovljiški policisti so bili prejšnji teden obveščeni o tatvini prehrambnih izdelkov v eni izmed trgovin. Takoj po prijavi so z zbiranjem obvestil in pregledom širše okolice izsledili in prijeli 39-letnega osumljenca.

Odredili so mu pridržanje za čas zbiranja obvestil. Ukradene prehrambne izdelke v vrednosti okoli 850 evrov so mu zasegli in vrnili oškodovancu. Po pridobljeni odredbi o hišni preiskavi so policisti pri 39-letnem osumljencu našli in zasegli še več ukradenih prehrambnih izdelkov iz drugih trgovin v vrednosti okoli 1.400 evrov (na fotografijah).

Ukradeni izdelki FOTO: Policijska Uprava Kranj

S kazensko ovadbo je bil priveden k dežurni preiskovalni sodnici pristojnega okrožnega sodišča, ki je zanj odredila pripor.

Osumljeni je bil v preteklosti že obravnavan za tovrstna kazniva dejanja, ki jih je opravljal po celi Sloveniji. Za storjeno kaznivo dejanje tatvine je predvidena kazen zapora do treh let.