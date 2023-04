V trčenju s kolesarjem peška hudo poškodovana

Kranjski policisti so bili v ponedeljek okoli 16.10 obveščeni o nesreči, v kateri sta bila udeležena kolesar in peška. V poročilu PU Kranj pišejo, da je 48-letni kolesar zaradi domnevno neprilagojene hitrosti trčil v 65-letno peško. Peška je bila hudo telesno poškodovana. Na kraju ji je zdravniško pomoč nudilo zdravstveno osebje, nato je bila z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. »Okoliščine kažejo na neprilagojeno hitrost kolesarja,« so izpostavili.

Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in za kolesarja vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.