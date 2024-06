V trčenju avtomobila in avtobusa dva huje poškodovana

V sredo ob 15.53 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije na glavni cesti Godovič – Idrija. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus, dva udeleženca prometne nezgode sta bila telesno poškodovana.

Poleg policistov PP Idrija so bili na kraj nesreče napoteni tudi gasilci in reševalci. Policisti PP Idrija so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je 82-letni voznik avtomobila vozil iz Godoviča proti Idriji. Tik pred naseljem Idrija je v desnem ovinku iz neznanega vzroka zapeljal na levi vozni pas v tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri pripeljal 44-letni voznik avtobusa, ki se je skušal ogniti trčenju tako, da je z vozilom močno zaviral in se umikal skrajno desno proti varnostni ograji, kjer je avtobus tudi ustavil. Kljub temu je med vozili prišlo do čelnega trčenja.

V prometni nesreči sta starejši voznik avtomobila in starejša sopotnica v njegovem vozilu predvidoma utrpela hude poškodbe. Na kraju so ju oskrbeli reševalci NMP ZD Idrija in ju z reševalnim vozilom odpeljal na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Na avtobusu je bilo v času nesreče poleg voznika še deset potnikov, nihče ni bil poškodovan.

Policija je o nesreči obvestila tudi pristojne organe, policisti PP Idrija pa bodo glede na vsa ugotovljena dejstva in ugotovljene teže telesnih poškodb udeležencev nezgode zoper povzročitelja prometne nesreče podali ustrezen ukrep.