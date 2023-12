Silvester N. je 28. novembra okrog 19. ure nič hudega sluteč hodil proti ljubljanski glavni avtobusni postaji. Ko je prišel do spomenika Rudolfa Maistra, sta pristopila 35-letni Boris Močnik in 40-letna Katja Kupšek. Prosila sta ga za cigareto in dal jima jo je. Šel je naprej, saj je bil namenjen na avtobus, a ga je dohitela Kupškova. »Če mi daš 20 evrov, ti ga pofafam,« se je ponudila. Silvester je odvrnil: »Ne, to me ne zanima, hvala.« Potem pa se je zgodilo nekaj, zaradi česar ni prišel do avtobusa, ampak je hudo ranjen pristal na urgenci. V tistem, ko je zavrnil ponudbo Kupškove, je namre...