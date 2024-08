V Šiški so ga trije neznanci na domu zamotili s pogovorom

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki je bila izvršena tega dne okoli 14.30 v Šiški. Trije neznani storilci so na domu zamotili oškodovanca s pogovorom. Med tem so mu iz hiše denarnico z dokumenti in bančnimi karticami in v nadaljevanju opravili še dvig gotovine ter tako lastnika oškodovali za nekaj sto evrov. S kraja so se storilci odpeljali z avtom sive barve. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah prejeli 791 klicev

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 791 klicev, 235 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 61 nanašalo na kriminaliteto, 59 na javni red in mir, ter 90 na prometno varnost.

Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 11 tatvin, 5 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 7 primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v dveh primerih nasilja v družini, v enem primeru so kršitelju odvzeli prostost in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja.