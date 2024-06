V Šiški ponoči z eksplozivom poškodovali bankomat

V ljubljanski Šiški so neznani storilci ponoči z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin. Policisti so bili o eksploziji obveščeni okoli 3. ure. V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev. O vseh okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še navedli na PU Ljubljana.

Ljubljanski policisti so podobna dogodka obravnavali pred dvema tednoma, ko so neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat v vetrolovu ene od trgovin na območju ljubljanskih Most, prejšnji teden pa v Štepanjskem naselju.