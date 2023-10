V Selnici ob Dravi prometna nesreča s pobegom. Policija prosi za pomoč

Policisti PPP Maribor obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom. Tako sporočajo, da se je ob 10.23 v semaforiziranem križišču Mariborske ceste in Šolske ulice, v naselju Selnica ob Dravi, zgodila prometna nesreča s pobegom, v kateri je bila udeležena voznica kolesa, ki je lahko telesno poškodovana in neznani voznik osebnega avtomobila.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo neznanega voznika osebnega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče, da pokličejo na tel. št. 02/450-20-30 (PPP Maribor) ali na 113, oziroma se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117, Maribor.