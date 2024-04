Zdravnik vozil z več kot 2 promila, pacient umrl

Avstrijski mediji poročajo o škandaloznem primeru med prevozom bolnika z reševalnim vozilom iz Hrvaške v München. Kot piše avstrijski Heute, je urgentni zdravnik vozil z 2,2 promila alkohola v krvi, oboleli 69-letni pacient pa je umrl zaradi napačne intubacije v reševalnem vozilu.

Pacientu je nenadoma postalo slabo, potem ko je vozilo peljalo mimo Karavank na avstrijskem Koroškem, pijani zdravnik z več kot dvema promiloma alkohola pa ni mogel narediti ničesar in pacient je umrl. Zdravnik je namesto v sapnik pacientu vstavil cevno vodilo v požiralnik.

Bolnik je umrl na poti v bolnišnico v Beljaku v avstrijskem reševalnem vozilu. Identiteta in državljanstvo umrlega bolnika nista navedeni. Na kraj dogodka so poklicali policiste, ki so opazili, da se zdravnik nenavadno obnaša in je vinjen.

»34-letni slovenski zdravnik je napihal 2,2 promila, naknadno pa je bilo ugotovljeno, da naj bi zdravnik napačno intubiral pacienta v vozilu,« poroča index.hr.

Epilog na sodišču

Pijanemu zdravniku grozi do tri mesece zapora, lahko tudi izgubi licenco. Avstrijski Kaernten piše, da je v kazenski ovadbi celovškega državnega tožilstva navedeno, da je zdravnik pacientu namesto v sapnik vstavil cevno vodilo v požiralnik. Izvid strokovnega pregleda je pokazal, da napačna medicinska poteza vinjenega zdravnika ni bila vzrok smrti pacientke.

Ta škandal bo dobil epilog na sodišču, saj je mlad pijani zdravnik obtožen ogrožanja telesne varnosti pacienta. Za to kaznivo dejanje je zdravniku zagrožena kazen zapora do treh mesecev.

Po poročanju avstrijskih medijev bi se lahko s tem končala zdravniška kariera 34-letnega zdravnika, ki se je šele začela.