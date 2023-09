V prometni nesreči trije poškodovani

Ob 23.17 sta v naselju Lahovče v občini Cerklje na Gorenjskem trčili osebni vozili, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in očistili vozišče.

Vozilo, ki je zapeljalo na betonsko ograjo, so s tehničnim posegom postavili nazaj na vozišče.

V nesreči so bili trije poškodovani, gasilci pa so reševalcem pomagali pri oskrbi poškodovancev.