V prometni nesreči se je huje poškodovala kolesarka

Včeraj, 29. avgusta ob 22.52, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o prometni nesreči III. kategorije v Novi Gorici, kjer se je poškodovala 52-letna kolesarka.

Ugotovljeno je bilo, da je omenjena kolesarka peljala po pločniku ob Kidričevi ulici iz smeri krožnega križišča proti Vojkovi ulici. Ko je pripeljala do prehoda za pešce, je istočasno iz Kidričeve ulice vzporedno z njeno vožnjo na desno zavijal voznik manjšega tovornega vozila. Kolesarka je pred prehodom za pešce zavirala in padla na desni bok ter se poškodovala. Do stika z omenjenim vozilom ni prišlo.

Kolesarka je kasneje poiskala ustrezno zdravniško pomoč, zoper povzročiteljico prometne nesreče je bil uveden prekrškovni postopek.