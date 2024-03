V prestolnici odjeknila eksplozija

V četrtek, 29. februarja okoli 19.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o eksploziji v stanovanju na Viču.

Na kraju so ugotovili, da je pri uporabi plina na štedilniku prišlo do okvare in posledično do eksplozije plina v jeklenki. »V dogodku je nastala manjša škoda v stanovanju, prav tako je bila ena oseba pri tem lažje poškodovana,« sporočajo.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.