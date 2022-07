V Portorožu jih je več preteplo 19-letnika

V nedeljo ob 3.35 so policiste obvestili, da so v Portorožu pretepli moškega.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da naj bi pet mlajših moških preteplo 19-letnega Koprčana. Kaznivega dejanja nasilništva sta osumljena domačina, stara 19 in 20 let. Zbiranje obvestil se nadaljuje, so zapisali v poročilu PU Koper.