V Polhov Gradcu kolesar trčil v avtobus, odpeljal ga je helikopter

Ob 17.52 je v naselju Polhov Gradec kolesar trčil v avtobus, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Polhov Gradec so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanega kolesarja, zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovanega do helikopterja. Kolesar je bil prepeljan v UKC Ljubljana.