V podjetju prišlo do nesreče, z delavcem je hudo

Trebanjski policisti so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni o nesreči pri delu v podjetju na območju Šentruperta. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 40-letni delavec zaradi izgube ravnotežja padel z višine in se huje poškodoval po glavi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 88 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 267 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.