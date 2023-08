V okolici Novega mesta so ga prijeli, pri sebi je imel tujo koruzo

V soboto popoldne so novomeški policisti pri Hudem zalotili 39-letnika iz bližnjega naselja, ki je v avtu vozil 150 storžev koruze, za katero so ugotovili, da izhaja iz bližnje njive, ki ni v njegovi lasti.

Zaradi suma tatvine so mu koruzo, za katero ni mogel pojasniti izvora, zasegli in jo izročili lastniku njive. Z dejanjem je imel okoli petsto evrov škode. 39-letnik policistom ni popolnoma neznan, saj so ga v zadnjih letih že nekajkrat ovadili zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja.