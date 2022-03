V okolici Celja divjali ognjeni zublji (FOTO)

V okolici Celja so bili policisti v ponedeljek obveščeni o večjem požaru, v katerem pa ni bil poškodovan nihče. V Petrovčah je zagorela stanovanjska hiša. Ogenj je v celoti uničil mansardni del hiše. Policisti ogled kraja požara opravljajo danes, so še sporočili.

FOTO: Foto: Gz Žalec

Intervencija se je zaključila ob pol enih zjutraj. Aktivirana so bila prostovoljna gasilska društva Dobriša vas-Petrovče, Drešinja vas, Levec, Žalec in PGD Griže. Na požarišču je ostala požarna straža iz PGD Dobriša vas-Petrovče.

FOTO: Foto: Gz Žalec

V torek so gasilci nadaljevali zasilno prekrivanje ostrešja in namestitev zaščite pred možnimi padavinami, so še sporočili z Gasilske zveze Žalec.