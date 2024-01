V nočnem požaru zgorela delavnica

Ponoči je zagorela delavnica v naselju Borejci v občini Tišina. Po prvih ocenah je pri tem nastala velika premoženjska škoda, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Poškodovan ni bil nihče, policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja požara.

Policisti so bili o požaru v delavnici, v kateri so bili stroji in različna delovna oprema, obveščeni nekaj pred 4. uro, so zapisali. Na kraju so posredovali gasilci, ki so ogenj pogasili.

Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja požara. Več podatkov bodo posredovali, ko bodo znane okoliščine njegovega nastanka, so še dodali na soboški policijski upravi.