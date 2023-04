V Mariboru verižno trčenje štirih vozil

Danes ob 16.07 so v Ljubljanski ulici v Mariboru verižno trčila štiri osebna vozila. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Eno poškodovano osebo so reševalci NMP prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.