V Mariboru preplah zaradi sumljive pošiljke, to so zdaj sporočili policisti

Mariborski policisti so bili zjutraj obveščeni, da so v poslovalnici v Mariboru prejeli pošiljko, v kateri naj bi bila neznana snov. Šlo naj bi za prah.

Policisti so sporočili, da izvajajo dejavnosti, ki so v teh primerih predvidene. Poleg tega so ustrezno zavarovali okolico, na kraju dogodka pa posredujejo tudi gasilci.

Kasneje so sporočili, da po doslej znanih informacijah ni šlo za snov, ki bi bila nevarna ali zdravju škodljiva.