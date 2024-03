V lokalu sredi Maribora sta se znesla nad moškim

V torek zvečer so bili mariborski policisti obveščeni o pretepu v enem izmed gostinskih lokalov v središču Maribora. V sporočilu za javnost so zapisali, da sta dva moška pristopila do tretjega, ga ogovorila in z njim fizično obračunala, ter lokal zapustila. Oškodovanca sta huje poškodovala.

Policisti so še isti večer izsledili oba osumljenca, šlo je za državljana Slovenije in Bosne in Hercegovine, ter jima odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi s kaznivim dejanjem nasilništva.